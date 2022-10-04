Маурисио: хотел играть на родной позиции, но Черчесов сказал: «Здесь всё так, как хочу я!»

Бразильский полузащитник Маурисио рассказал о совместной работе с тренером Станиславом Черчесовым в грозненском «Тереке» (ныне – «Ахмат»). Напомним, в России Маурисио также выступал за «Зенит», а недавно подписал контракт с «Родиной» из Первой лиги.

«Черчесов — «плохой парень». Очень строгий и серьёзный. У Черчесова лишнего себе не позволишь. Чуть улыбнёшься, и он сразу: «Тихо. Работаем». Но я многому научился. В первую очередь — дисциплине. В том числе на поле. Когда был молод, старался успевать в каждой части поля, из-за чего часто терял зоны. Черчесов научил меня чувствовать момент и правильно занимать позицию.

Кстати, есть с Черчесовым одна история. Я всю свою жизнь играл на позиции десятки. До момента, как Черчесов возглавил «Терек». Он сразу обозначил: играть десятку я больше не буду.

Я старался смириться, но ситуация сводила с ума. После одной из тренировок я не выдержал и пошёл с ним разговаривать: «Хочу играть на своей позиции! Пожалуйста!» Черчесов сразу ответил: «Нет, парень. Ты будешь играть там, где я тебе скажу. Здесь всё так, как хочу я!» Тогда я, конечно, был в шоке от такого.

А со временем понял: благодаря работе с Черчесовым моя игра стала лучше. Благодаря ему я научился играть на нескольких позициях», — приводит слова Маурисио Sport24.