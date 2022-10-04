Дарио Срна: «Шахтёр» — команда без адреса. У нас трудная жизнь, но никто не жалуется
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Ассистент главного тренера донецкого «Шахтёра» Дарио Срна рассказал, что у команды нет постоянного места прописки.
«Шахтёр» — команда без адреса, это самое больное. Мы играли во Львове, Одессе, в Харькове, теперь проводим матчи Лиги чемпионов в Варшаве. Дочь звонит мне, а я ей говорю, в один день буду в Киеве, а на следующий — в Лондоне. Иногда я просыпаюсь и не знаю, где нахожусь.
У нас трудная жизнь, но ни один игрок никогда не жаловался и не говорил, что устал. Я горжусь этой командой. Для меня они — герои», — приводит слова Срны Marca.
В среду, 5 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтёром». Начало встречи — в 22:00 мск.
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- 4 октября 2022
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