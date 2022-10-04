Зырянов: цель «Черноморца» — через 4-5 лет быть в РПЛ

Новый главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов высказался по поводу своего назначения на новую должность. По словам специалиста, цель клуба — через 4-5 лет выйти в Российскую Премьер-Лигу.
«В начале сентября мне позвонили и рассказали, что за инвестор будет работать с «Черноморцем», каковы перспективы и что предстоит сделать. А дальше сказали: «Если есть желание поучаствовать в перспективном проекте, подумайте». В ответ сразу поинтересовался — сколько думать? Оказалось — чем быстрее, тем лучше. В итоге взвесил все «за» и «против» и сказал, что подумал. Позже дал согласие возглавить новороссийскую команду.
Задача «Черноморца»? Глобально она такова — через 4-5 лет быть в Премьер-Лиге. Мой контракт рассчитан на три с половиной года. Решили, что всё будет происходить постепенно. Все прекрасно понимают — от руководства клуба до футболистов: чтобы попасть в Премьер-Лигу, надо здорово прогрессировать. Усиления тоже будут. Это неизбежно», — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».
- 4 октября 2022
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