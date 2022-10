Готовьтесь к ЧМ-2022 с плейлистом «Чемпионата»!

Чуть больше месяца осталось до старта самого долгожданного и масштабного спортивного события этого года – чемпионата мира по футболу ФИФА! «Чемпионат» начинает готовиться к этому событию заранее – разогреваемся перед жаркими матчами и собираем на музыкальной платформе «Звук» гимны предыдущих чемпионатов мира по футболу.



Все помнят гимны последних лет: Life it up с ЧМ-2018 в России, We are one с 2014 года в Бразилии и даже легендарный трек Рики Мартина The Cup of life из ЧМ-1998 во Франции. Но помните ли вы остальные гимны последних 32 лет? Они доступны в плейлисте «Чемпионата» «Гимны чемпионата мира ФИФА» на платформе «Звук». Включайте и настраивайтесь на футбольную волну!



Плейлист «Чемпионата» «Гимны чемпионата мира ФИФА»