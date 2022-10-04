Наиль Измайлов победил на выборах президента ФНЛ

Новым президентом Футбольной национальной лиги стал Наиль Измайлов, исполнявший обязанности президента после ухода Александра Алаева. Измайлов набрал 53 голоса, его единственный конкурент Шамиль Лахиялов — 11. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников. Срок полномочий президента ФНЛ рассчитан на 4 года.

Измайлов был выдвинут на голосование 14-ю клубами ФНЛ, президент ФК «Легион» Шамиль Лахиялов был выдвинут одним клубом.

Наиль Измайлов родился 21 сентября 1976 года. Окончил Московский государственный университет природопользования, Высшую коммерческую школу министерства экономического развития РФ и Дипломатическую академию.



Работал в структуре ФК «Спартак-Москва» с 2013 по 2019 год, в том числе в должности вице-президента, после чего занимался проектами в европейском футболе. Измайлов в марте этого года стал исполнительным директором ФНЛ. С июля он стал исполняющим обязанности президента лиги.