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Наиль Измайлов прокомментировал победу в выборах на пост президента ФНЛ

Наиль Измайлов прокомментировал победу в выборах на пост президента ФНЛ
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Наиль Измайлов прокомментировал своё назначение на пост президента ФНЛ (Первой и Второй лиги).

«Я пришёл в лигу не так давно. Мы недавно представляли программу и работу. Сегодня отчитывался за то, что было сделано за четыре месяца. Дальше был выбор за представителями клубов.

Программа Шамиля Лахиялова была очень интересной, мы будем её рассматривать. Мы предложили ему поучаствовать в комитете по развитию футбола, там он сможет реализовать себя и своё видение. Спасибо клубам за доверие. Надеюсь, что мы успеем сделать многое», — передаёт слова Наиля Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, в голосовании Измайлов набрал 53 голоса, его единственный конкурент Шамиль Лахиялов — 11.

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