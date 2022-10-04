Наиль Измайлов прокомментировал победу в выборах на пост президента ФНЛ

Наиль Измайлов прокомментировал своё назначение на пост президента ФНЛ (Первой и Второй лиги).



«Я пришёл в лигу не так давно. Мы недавно представляли программу и работу. Сегодня отчитывался за то, что было сделано за четыре месяца. Дальше был выбор за представителями клубов.



Программа Шамиля Лахиялова была очень интересной, мы будем её рассматривать. Мы предложили ему поучаствовать в комитете по развитию футбола, там он сможет реализовать себя и своё видение. Спасибо клубам за доверие. Надеюсь, что мы успеем сделать многое», — передаёт слова Наиля Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, в голосовании Измайлов набрал 53 голоса, его единственный конкурент Шамиль Лахиялов — 11.