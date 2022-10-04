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Глава ФНЛ Измайлов рассказал о задачах в сфере развития коммерции и маркетинга клубов

Глава ФНЛ Измайлов рассказал о задачах в сфере развития коммерции и маркетинга клубов
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о задачах клубов лиги.

«Клубы ФНЛ должны стать фарм-клубами для команд Премьер-Лиги. Должны формировать стоимость своих активов футболистов для команд РПЛ. Что касается коммерции и маркетинга, то клубы стараются развиваться.

Любой бюджет клубов состоит из двух частей: операционного бюджета и трансферные расходы. Это должно составлять большую часть дохода, по моему мнению. Мы можем помочь с анализом штатных структур клуба, провести анализ сравнения Первой лиги с РПЛ.

Мы создали канал ФНЛ-маркет, где будем показывать аналитическую информацию по игрокам. Ещё один блок, о котором мы говорили — это блок, направленный на развитие футболистов. Мы запустили проект «Теория» и совместный проект с РФС. Проблемный блок в Первой и Второй лигах — это инфраструктура.

Клубы пытаются делать всё лучше и эффективно. «Балтика» активно работает в маркетинге и привлечении доходов. «Торпедо» и «Знамя Труда» тоже активно подключаются к этому. Очень важно, что матчи транслируются, но лига заинтересована в улучшении картинки», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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