Измайлов: принятие клубов Крыма в ФНЛ — процесс небыстрый. Потребуется изменение формата

Новоиспечённый президент ФНЛ (Первая и Вторая лиги) Наиль Измайлов высказался по поводу возможной интеграции в лигу клубов из Крыма.

«Экспертная комиссия в рамках ФНЛ уже создана. 6-го числа у нас будет видеоконференция с руководителями крымского футбольного союза и федерации футбола Севастополя. У меня уже были разговоры с представителями правительства и губернаторов. Сделав видеоконференцию, мы обменяемся документами, получим информацию от федерации и клубов Крыма и Севастополя, отправим наших представителей в Крым и Севастополь для консультации с клубами.

Принятие клубов Крыма в ФНЛ — процесс небыстрый. Это потребует изменения формата, иные регламентные документы, которые отличаются от тех документов, которые были при Украине. Работа ведётся, не всё сразу. На сегодняшнее мероприятие не планировали приглашение представителей крымского футбола», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.