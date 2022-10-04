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«Ливерпуль» в январе может подписать Юри Тилеманса по сниженной цене

«Ливерпуль» в январе может подписать Юри Тилеманса по сниженной цене
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Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс, чей контракт с командой истекает в конце сезона, в зимнее трансферное окно может перейти в «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассматривают возможность подписания соглашения с бельгийским футболистом по сниженной цене. Об этом сообщает Calciomercato.com.

25-летний Тилеманс перешёл в «Лестер» из «Монако» в январе 2019 года. С тех пор Юри в 167 матчах отличился 25 раз и столько же раз отдавал голевые передачи партнёрам. Контракт Тилеманса с «Лестером» истекает в конце следующего сезона.

Ранее сообщалось, что подписать полузащитника сборной Бельгии также хотят лондонский «Арсенал», «Ювентус» и мадридский «Реал».

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