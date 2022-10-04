Месси создаёт за игру больше опасных моментов, чем Холанд и Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси создаёт больше опасных моментов, чем остальные игроки топ-5 лиг. Об этом сообщает Opta.

По подсчётам источника, аргентинец в среднем за матч создаёт в общей сложности 5,25 опасных моментов. Эта статистика включает голы, передачи, добивания и дриблинг, которые напрямую влияют на результат противостояния. По этому показателю он превосходит своего одноклубника Килиана Мбаппе и нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Напомним, «ПСЖ» обыграл «Ниццу» благодаря голам Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. При этом аргентинец отметился взятием ворот прямым ударом со штрафного.



«ПСЖ» вернулся на первое место, клуб заработал 25 очков после девяти проведённых встреч. В следующем матче парижане сыграют в гостях с «Реймсом» (8 октября, стартовый свисток — в 22:00 по московскому времени).

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