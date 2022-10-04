«Ливерпуль» — «Рейнджерс»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 4 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Рейнджерс». Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Матч начнётся в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



В 1-м туре «Ливерпуль» разгромно уступил в гостях «Наполи» со счётом 1:4, а во втором матче переиграл дома «Аякс» (2:1). «Рейнджерс» в стартовой встрече группы проиграл «Аяксу» (0:4), а во второй игре уступил «Наполи» (0:3).



После двух туров «Наполи» возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав шесть очков. По три балла набрали «Ливерпуль» и «Аякс», в активе «Рейнджерс» — ноль баллов.



Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», в финале 2022 года обыгравший «Ливерпуль» со счётом 1:0.