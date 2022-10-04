Начало матча Лиги чемпионов «Марсель» — «Спортинг» отложено на 15 минут
Поделиться
Старт матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Марсель» — «Спортинг» отложен на 15 минут, сообщает Get French Football News.
Причина задержки начала встречи заключается в позднем прибытии автобуса португальской команды на стадион «Велодром» в Марселе (Франция).
«Спортинг» в двух матчах набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА. «Марсель» (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе D являются «Тоттенхэм Хотспур» (3) и франкфуртский «Айнтрахт» (3).
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
Новость по теме«Марсель» — «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов
Комментарии
- 4 октября 2022
-
20:55
-
20:51
-
20:47
-
20:42
-
20:40
-
20:25
-
20:11
-
20:05
-
20:01
-
19:49
-
19:39
-
19:38
-
19:08
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:41
-
18:33
-
18:33
-
18:30
-
18:29
-
18:16
-
18:15
-
17:52
-
17:50
-
17:47
-
17:45
-
17:35
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
16:59
-
16:50
Партнерский контент