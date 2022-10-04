Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Начало матча Лиги чемпионов «Марсель» — «Спортинг» отложено на 15 минут

Начало матча Лиги чемпионов «Марсель» — «Спортинг» отложено на 15 минут
Комментарии

Старт матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Марсель» — «Спортинг» отложен на 15 минут, сообщает Get French Football News.

Причина задержки начала встречи заключается в позднем прибытии автобуса португальской команды на стадион «Велодром» в Марселе (Франция).

«Спортинг» в двух матчах набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА. «Марсель» (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе D являются «Тоттенхэм Хотспур» (3) и франкфуртский «Айнтрахт» (3).

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.

Новость по теме
«Марсель» — «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022