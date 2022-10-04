Начало матча Лиги чемпионов «Марсель» — «Спортинг» отложено на 15 минут

Старт матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Марсель» — «Спортинг» отложен на 15 минут, сообщает Get French Football News.



Причина задержки начала встречи заключается в позднем прибытии автобуса португальской команды на стадион «Велодром» в Марселе (Франция).

«Спортинг» в двух матчах набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА. «Марсель» (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе D являются «Тоттенхэм Хотспур» (3) и франкфуртский «Айнтрахт» (3).

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.