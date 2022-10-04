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«Ливерпуль» — «Рейнджерс»: составы команд на матч 3-го тура Лиги чемпионов

«Ливерпуль» — «Рейнджерс»: составы команд на матч 3-го тура Лиги чемпионов
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Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Рейнджерс» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Ливерпуль»:

Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Тьяго, Хендерсон, Диас, Салах, Жота, Нуньес.

«Рейнджерс»:

Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Б. Дэвис, Кинг, Баришич, Ландстрем, Тилльман, С. Дэвис, Кент, Морелос.

После двух туров «Наполи» возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав шесть очков. По три балла набрали «Ливерпуль» и «Аякс», в активе «Рейнджерс» — ноль баллов.

Другой матч группы — «Аякс» — «Наполи» — также начнётся в 22:00 мск.

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