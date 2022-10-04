«Надо подчиняться». Мостовой — о решении не пускать Сулейманова в Польшу на матч ЛК

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с полузащитником «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомедом-Шапи Сулеймановым, которого не пустят в Польшу на матч Лиги конференций УЕФА из-за его российского паспорта.
«Есть правила и закон. Если они решили, что Шапи нельзя в Польшу, значит, надо подчиняться. Все знают, почему так — у него российский паспорт», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций «Лех» — «Хапоэль» (Беэр-Шева) состоится 6 октября в Познани (Польша). Стартовый свисток — в 19:45 мск.
Ранее в УЕФА объяснили запрет Польши на въезд Магомеда-Шапи Сулейманова для участия в матче Лиги конференций. Всё дело в том, что Польша не пускает на свою территорию граждан РФ, коим является Сулейманов.
- 4 октября 2022
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