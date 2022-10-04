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«Интер» — «Барселона»: Чалханоглу открыл счёт

«Интер» — «Барселона»: Чалханоглу открыл счёт
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В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Интер» принимает «Барселону». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). К перерыву счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Барселона».

В компенсированное время первого тайма счёт открыл турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу, забивший из-за пределов штрафной площади.

В 1-м туре «Интер» уступил дома «Баварии» (0:2), «Барселона» дома разгромила «Викторию Пльзень» (5:1). Во 2-м туре миланцы в гостях переиграли чешский клуб со счётом 2:0, а «Барса» уступила в гостях «Баварии» (0:2).

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», в финале 2022 года обыгравший «Ливерпуль» со счётом 1:0.

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