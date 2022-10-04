«Аякс» — «Наполи»: Кварацхелия забил свой первый гол в Лиге чемпионов

В эти минуты в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Аякс» принимает итальянский «Наполи». На 72-й минуте гости ведут со счётом 5:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 63-й минуте свой первый гол в Лиге чемпионов забил грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия. Он обыгрался с Распадори на входе в штрафную, оказавшись в её левой части один на один с голкипером «Аякса» Ремко Пасвером, и технично пробил мимо голкипера в ворота.

Отметим, что Кварацхелия также стал автором голевой передачи на Джованни Ди Лоренцо в первом тайме, после гола которого «Наполи» повёл со счётом 2:1. Также у гостей отличились Джакомо Распадори (дубль) и Пётр Зелиньски, единственный гол «Аякса» забил Мохаммед Кудус.