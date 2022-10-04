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«Барселона» проиграла «Интеру» в матче Лиги чемпионов УЕФА

«Барселона» проиграла «Интеру» в матче Лиги чемпионов УЕФА
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В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Интер» принимал «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В компенсированное время первого тайма счёт открыл турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу, забивший из-за пределов штрафной площади. На 67-й минуте встречи хавбек «Барселоны» Педри сравнял счёт, однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил забитый мяч из-за игры рукой форварда каталонцев Ансу Фати.

«Интер» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. «Барселона» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются «Бавария» (9) и «Виктория Пльзень» (0).

Лига чемпионов. Группа C. 3-й тур
04 октября 2022, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Чалханоглу – 45+2'
Комментарии
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