Симеоне — о поражении в матче с «Брюгге»: «Атлетико» должен сохранять спокойствие

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Брюгге» (0:2).



«Это был хороший матч. В первом тайме мы контролировали игру и создали несколько опасных моментов, но соперник реализовал свой шанс и вышел вперёд. У нас ещё есть матчи, мы должны сохранять спокойствие, не волноваться и готовиться к следующим играм. Всё ещё возможно.



Каждый матч Лиги чемпионов — это финал. В нашей игре были положительные моменты, но мы должны забивать. Нельзя сдаваться после нереализованного пенальти. Мы должны продолжать работу. Ещё есть возможность исправить ситуацию», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

После трёх туров бельгийский клуб набрал девять очков. Команда Карла Хуфкенса лидирует в группе B. На втором месте располагается «Порту» с шестью очками. Леверкузенский «Байер» расположился на третьей строчке, «матрасники» замыкают группу с тремя очками в активе.