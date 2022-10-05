Симеоне — о поражении в матче с «Брюгге»: «Атлетико» должен сохранять спокойствие

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Брюгге» (0:2).
«Это был хороший матч. В первом тайме мы контролировали игру и создали несколько опасных моментов, но соперник реализовал свой шанс и вышел вперёд. У нас ещё есть матчи, мы должны сохранять спокойствие, не волноваться и готовиться к следующим играм. Всё ещё возможно.
Каждый матч Лиги чемпионов — это финал. В нашей игре были положительные моменты, но мы должны забивать. Нельзя сдаваться после нереализованного пенальти. Мы должны продолжать работу. Ещё есть возможность исправить ситуацию», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.
После трёх туров бельгийский клуб набрал девять очков. Команда Карла Хуфкенса лидирует в группе B. На втором месте располагается «Порту» с шестью очками. Леверкузенский «Байер» расположился на третьей строчке, «матрасники» замыкают группу с тремя очками в активе.
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