Агент Влашича высказался о задолженности «Вест Хэма» перед ЦСКА за трансфер Николы
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Тони Мартич, представитель 24-летнего хорватского полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, выступающего на правах аренды за «Торино», высказался о наличии задолженности «молотобойцев» за переход игрока из ЦСКА.
«Очень грустно слышать про такую ситуацию, честно говорю — я про это ничего не знал, это взаимоотношения двух клубов. Но я уверен, что «Вест Хэм» выполнит все финансовые обязательства перед ЦСКА. Контракт был официально подписан, и они обязаны всё заплатить, это абсолютно точно. Но мне сложно сказать, смогут ли они заплатить в положенные сроки», — приводит слова Мартича «РБ Спорт».
Напомним, переход Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм» состоялся 31 августа 2021 года. Его трансфер обошёлся английскому клубу в € 30 млн.
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