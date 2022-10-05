Скаут «Динамо»: меня постоянно спрашивают про Захаряна, Тюкавина и Грулёва
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Бывший футболист «Динамо» Йован Танасиевич, ныне занимающий должность скаута бело-голубых, рассказал, какими игроками московского клуба чаще всего интересуются в Европе.
«Меня постоянно спрашивают про Захаряна и Тюкавина, а также про Грулёва. Были звонки из Германии и Италии ещё до истории Арсена с «Челси».
Заиграли бы Захарян или Тюкавин в сильнейших европейских лигах? Я уверен, что у них в ближайшее время будет немало предложений. Захарян очень талантлив, а Тюкавин – прототип современного форварда», — приводит слова Танасиевича Metaratings.
Напомним, Танасиевич выступал за «Динамо» с 2003 по 2009 года, а сезон-2006/2007 он провёл в аренде в «Ростове». Всего за бело-голубых он успел провести 138 матчей во всех турнирах.
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