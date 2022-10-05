Вирджил ван Дейк прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Рейнджерс»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу клуба в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Рейнджерс» (2:0).



«Самое главное — это обрести уверенность в себе. Мы владели мячом и создавали моменты. Мы постараемся принести всё это в нашу следующую игру. Каждый выкладывается по максимуму, чтобы быть готовым к следующему матчу. Это обязательство, которое есть у всех нас, и это то, чего от нас ждут.



Мы должны извлечь позитивные моменты из этой игры и с нетерпением ждать предстоящих матчей», — цитирует ван Дейка пресс-служба УЕФА.



«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице группы А после трёх матчей, набрав шесть очков. «Рейнджерс» замыкает таблицу, не набрав баллов за три встречи. В следующей игре Лиги чемпионов команды снова встретятся между собой. Матч состоится в среду, 12 октября, на стадионе «Айброкс» в Глазго.

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