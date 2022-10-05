Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» оштрафована за оскорбительные кричалки фанатов в адрес президента «Фиорентины»

«Аталанта» оштрафована за оскорбительные кричалки фанатов в адрес президента «Фиорентины»
Комментарии

«Аталанта» оштрафована на € 12 тыс. за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес президента «Фиорентины» Рокко Коммиссо во время матча 8-го тура чемпионата Италии по футболу между этими командами (1:0), сообщает официальный сайт Серии А.

Отмечается, что перед началом игры и во время второго тайма фанаты бергамасков скандировали кричалки, оскорбляющие президента «фиалок» и основанные на «территориальной дискриминации». «Фиорентина» выступила с заявлением после встречи, требуя принять меры в связи с данной ситуацией.

«Аталанта» занимает в настоящий момент второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, после восьми матчей набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Джана Пьеро Гасперини сыграют в гостях с «Удинезе» (9 октября, 16:00 мск).

Роналдиньо разозлился на фристайлера, который прокинул ему мяч:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022