«Аталанта» оштрафована за оскорбительные кричалки фанатов в адрес президента «Фиорентины»

«Аталанта» оштрафована на € 12 тыс. за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес президента «Фиорентины» Рокко Коммиссо во время матча 8-го тура чемпионата Италии по футболу между этими командами (1:0), сообщает официальный сайт Серии А.
Отмечается, что перед началом игры и во время второго тайма фанаты бергамасков скандировали кричалки, оскорбляющие президента «фиалок» и основанные на «территориальной дискриминации». «Фиорентина» выступила с заявлением после встречи, требуя принять меры в связи с данной ситуацией.
«Аталанта» занимает в настоящий момент второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, после восьми матчей набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Джана Пьеро Гасперини сыграют в гостях с «Удинезе» (9 октября, 16:00 мск).
Роналдиньо разозлился на фристайлера, который прокинул ему мяч:
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