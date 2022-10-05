Суд обязал жену Варди выплатить € 1,7 млн супруге Руни по делу о клевете

Ребекку Варди, жену нападающего «Лестера» Джейми Варди, обязали выплатить £ 1,5 млн (примерно € 1,7 млн) Колин Руни, супруге экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, по делу о клевете, сообщает The Guardian.



Верховный суд постановил, что Варди должна покрыть 90% судебных издержек, которые понесла Руни. Такое решение было принято в связи с тем, что Варди умышленно уничтожила часть доказательств, имеющих отношение к делу.



В октябре 2019 года Колин Руни в социальных сетях обвинила Ребекку Варди в сливе личной информации о ней британскому таблоиду The Sun. В ответ на это Варди подала в суд иск о клевете. Суд постановил, что Варди всё же была причастна к утечке частной информации о супруге Руни. Дело получило название «Вагата Кристи» — от имени знаменитого автора детективов Агаты Кристи и аббревиатуры WAG, которая используется для обозначения жён и подруг известных спортсменов.

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