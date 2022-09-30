Руни назвал своего лучшего партнёра по атаке за всю карьеру

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал, кто из партнёров по команде за его карьеру был самым лучшим.



«Тевес был тем, с кем мне больше всего нравилось играть как нападающему. Мы оба с самого начала очень хорошо дополняли друг друга. С Тевесом мы могли постоянно меняться позициями: я мог играть то «девятку», то «десятку». Когда мы теряли мяч, мы были похожи на двух быков, которые тут же пытались включиться в борьбу за него», — цитирует Руни Sport.es.



36-летний Руни был футболистом «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. В 559 матчах за команду нападающий забил 253 гола и отдал 146 результативных передач. Руни завершил карьеру в январе 2021 года и сейчас тренирует «Ди Си Юнайтед».

Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед». Видеоролик: