Руни назвал своего лучшего партнёра по атаке за всю карьеру

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал, кто из партнёров по команде за его карьеру был самым лучшим.
«Тевес был тем, с кем мне больше всего нравилось играть как нападающему. Мы оба с самого начала очень хорошо дополняли друг друга. С Тевесом мы могли постоянно меняться позициями: я мог играть то «девятку», то «десятку». Когда мы теряли мяч, мы были похожи на двух быков, которые тут же пытались включиться в борьбу за него», — цитирует Руни Sport.es.
36-летний Руни был футболистом «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. В 559 матчах за команду нападающий забил 253 гола и отдал 146 результативных передач. Руни завершил карьеру в январе 2021 года и сейчас тренирует «Ди Си Юнайтед».
Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
- 1 октября 2022
-
01:27
-
01:13
-
00:57
-
00:50
-
00:39
-
00:08
- 30 сентября 2022
-
23:57
-
23:34
-
23:22
-
23:18
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:51
-
22:46
-
22:36
-
22:27
-
22:22
-
22:15
-
21:55
-
21:52
-
21:40
-
21:30
-
21:24
-
21:22
-
21:10
-
20:50
-
20:42
-
20:37
-
20:33
-
20:32
-
20:27
-
20:20