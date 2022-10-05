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Булыкин: в «Наполи» Кварацхелия задрал планку так высоко, что теперь нельзя расслабляться

Булыкин: в «Наполи» Кварацхелия задрал планку так высоко, что теперь нельзя расслабляться
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на гол полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (6:1).

«Хвича — молодец. После того как осуществил свою мечту, у него появилось много желания, мотивации. Мы все знали, что он потенциально хороший футболист. Он показывал это в «Локомотиве», «Рубине», и все ждали, когда он перейдёт на новый уровень. За счёт своей мотивации, желания у него всё так хорошо получается в «Наполи». Он задрал планку так высоко, что теперь ему ни в коем случае нельзя расслабляться и давать слабину», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие уже в 11 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

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