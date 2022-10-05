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«СКА-Хабаровск» проиграл «Динамо» из Владивостока и вылетел из Кубка России

«СКА-Хабаровск» проиграл «Динамо» из Владивостока и вылетел из Кубка России
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В матче 1/32 финала Кубка России сезона-2022/2023 владивостокское «Динамо» принимало «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 74-й минуте встречи единственный гол забил защитник «Динамо» Никита Сергеев. В компенсированное время матча полузащитник хозяев Сергей Крамаренко получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Таким образом, «Динамо» из Владивостока, выступающее во Второй лиге, прошло в следующую стадию турнира, а хабаровская команда завершила своё выступление в нынешнем розыгрыше Кубка России. Напомним, действующим обладателем Кубка страны является московский «Спартак», обыгравший в финале прошлого розыгрыша турнира московское «Динамо» (2:1).

Фонбет Кубок России. 1/32 финала
05 октября 2022, среда. 12:30 МСК
Динамо-Владивосток
Владивосток
Окончен
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Сергеев – 74'
Удаления: Крамаренко – 90+2' / нет
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