«СКА-Хабаровск» проиграл «Динамо» из Владивостока и вылетел из Кубка России

В матче 1/32 финала Кубка России сезона-2022/2023 владивостокское «Динамо» принимало «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 74-й минуте встречи единственный гол забил защитник «Динамо» Никита Сергеев. В компенсированное время матча полузащитник хозяев Сергей Крамаренко получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.



Таким образом, «Динамо» из Владивостока, выступающее во Второй лиге, прошло в следующую стадию турнира, а хабаровская команда завершила своё выступление в нынешнем розыгрыше Кубка России. Напомним, действующим обладателем Кубка страны является московский «Спартак», обыгравший в финале прошлого розыгрыша турнира московское «Динамо» (2:1).