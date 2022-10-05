Глава РФС Дюков: не стал бы короновать «Зенит» ― отрыв всего шесть очков

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением о текущей ситуации в Российской Премьер-Лиге. Санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, заработав 29 очков после 11 матчей, опережая ЦСКА, идущий вторым, на шесть баллов.



«Не стал бы преждевременно короновать «Зенит» ― отрыв всего шесть очков. «Манчестер Юнайтед» как-то растерял за пять туров отрыв в восемь очков и дал «Манчестер Сити» стать чемпионом. Сейчас «Зенит» пожинает плоды хорошей работы, точечных трансферов. Все игроки подошли под стиль и ожидания главного тренера. Да, у клуба есть возможность, но не все клубы могут конвертировать деньги в достижение результата», — передаёт слова Дюкова корреспондент«Чемпионата» Андрей Панков.