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Глава РФС Дюков: не стал бы короновать «Зенит» ― отрыв всего шесть очков

Глава РФС Дюков: не стал бы короновать «Зенит» ― отрыв всего шесть очков
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением о текущей ситуации в Российской Премьер-Лиге. Санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, заработав 29 очков после 11 матчей, опережая ЦСКА, идущий вторым, на шесть баллов.

«Не стал бы преждевременно короновать «Зенит» ― отрыв всего шесть очков. «Манчестер Юнайтед» как-то растерял за пять туров отрыв в восемь очков и дал «Манчестер Сити» стать чемпионом. Сейчас «Зенит» пожинает плоды хорошей работы, точечных трансферов. Все игроки подошли под стиль и ожидания главного тренера. Да, у клуба есть возможность, но не все клубы могут конвертировать деньги в достижение результата», — передаёт слова Дюкова корреспондент«Чемпионата» Андрей Панков.

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