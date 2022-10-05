«Реал» — «Шахтёр»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
Поделиться
Сегодня, 5 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтёром». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
В 1-м туре мадридцы разгромили «Селтик» со счётом 3:0. В той игре команда Карло Анчелотти три раза поразила сетку ворот соперника. Команда Игора Йовичевича в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов победила «РБ Лейпциг» со счётом 4:1. Во 2-м туре «горняки» разгромили шотландцев, а испанцы выиграли у немцев.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
Комментарии
- 5 октября 2022
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:36
-
19:33
-
19:30
-
19:15
-
19:11
-
19:01
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:30
-
18:30
-
18:23
-
18:20
-
18:15
-
18:05
-
17:56
-
17:53
-
17:50
-
17:38
-
17:35
-
17:35
-
17:30
-
17:25
-
17:24
-
17:21
-
17:20
-
17:15
-
17:12
-
17:10
-
17:05
-
17:01
-
17:00
Партнерский контент