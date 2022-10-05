«Реал» — «Шахтёр»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 5 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтёром». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.



В 1-м туре мадридцы разгромили «Селтик» со счётом 3:0. В той игре команда Карло Анчелотти три раза поразила сетку ворот соперника. Команда Игора Йовичевича в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов победила «РБ Лейпциг» со счётом 4:1. Во 2-м туре «горняки» разгромили шотландцев, а испанцы выиграли у немцев.



Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.