«Мы должны с этим смириться». Главный тренер «Арсенала» высказался о неучастии в ЛЧ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал важность Лиги Европы для своей команды, а также выразил сожаление из-за неучастия в играх Лиги чемпионов.

«Лига Европы действительно важна для нас. Мы знаем, как важно быть на вершине этой группы, ведь у нас жёсткая конкуренция. Завтрашняя игра очень важна для нас, поэтому мы должны использовать преимущество игры на своём поле.

Мешает ли участие в Лиге Европы? Наоборот. Играть в Европе всегда здорово. И завтра, я думаю, у нас снова будет отличная атмосфера на «Эмирейтс». Мы хотим проводить подобные вечера. Также мы знаем, что хотим играть по вторникам и средам, но на данный момент такова наша реальность, и мы должны с этим смириться. Это часть нашего следующего шага», — цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».

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