Артета: Эдегор — тот человек, который представляет ценности «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в преддверии матча с норвежской командой «Будё-Глимт» в рамках 3-го тура Лиги Европы высказался о капитане лондонской команды Мартине Эдегоре.
«Я вижу, что, когда он говорит, все его слушают, а это очень важное качество. Это правда, что он, вероятно, не самый громкий, но он тот, кто подаёт пример каждый божий день, и он всегда поступает правильно.
Он очень скромный, он старается всем помогать, он тянет команду за собой, и у него огромная любовь и страсть к этой игре, которая мне очень нравится, и он хочет совершенствоваться. Он хочет подгонять этих парней как можно быстрее и быстрее, и мы считаем, что он тот человек, который представляет ценности, которые есть у нас в клубе», — цитирует Артету официальный сайт «канониров».
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