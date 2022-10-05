«Алания» одержала волевую победу в матче с «Динамо» СПб и вышла в 1/16 финала Кубка России
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» завершился матч 1/32 финала Кубка России. «Динамо» Санкт-Петербург принимало лидирующую в Первой лиге «Аланию». Встреча закончилась победой владикавказцев со счётом 3:2.
Уже на седьмой минуте гости вышли вперёд благодаря голу Абу-Саида Эльдарушева. Но затем динамовцы не только отыгрались, но и забили второй мяч. На 25-й минуте Николай Шиков сравнял счёт, а на 55-й минуте Илья Кузьмичёв забил второй мяч.
Но в концовке «Алания» дожала соперника. На 76-й минуте Алан Хугаев дальним ударом с помощью рикошета сравнял счёт, а ещё через три минуты Николай Гиоргобиани мастерским ударом со штрафного поставил точку.
Пока следующий соперник «Алании» по 1/16 финала Кубка России неизвестен.
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