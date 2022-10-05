Андрей Канчельскис высказался о решении провести финал Кубка России в «Лужниках»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) провести финал Фонбет Кубка России на стадионе «Лужники» в Москве.

«Все кубковые финалы в разных странах проходят на главных стадионах: в Англии — на «Уэмбли», в Италии — на «Олимпийском стадионе»… Поэтому финал Кубка России должен проходить в «Лужниках» — всё же это главный российский стадион. И правильно решили в РФС, что финал в этом сезоне пройдёт именно там», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Финал Кубка России прошлого сезона также проходил в «Лужниках». Игра между московскими «Спартаком» и «Динамо» установила рекорд посещаемости за всю историю турнира, собрав в общей сложности 69 306 зрителей.