«Реал» — «Шахтёр»: Винисиус укрепил преимущество хозяев

Сегодня, 5 октября, проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтёром». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
На 28-й минуте преимущество испанского клуба укрепил Винисиус Жуниор. Родриго обыгрался с Каримом Бензема, а затем отдал пас в штрафную на Винисиуса. Бразилец чётким ударом в левый угол забил второй гол хозяев в матче.
В 1-м туре мадридцы разгромили «Селтик» со счётом 3:0. В той игре команда Карло Анчелотти три раза поразила сетку ворот соперника. Команда Игора Йовичевича в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов победила «РБ Лейпциг» со счётом 4:1. Во 2-м туре «горняки» разгромили шотландцев, а испанцы выиграли у немцев.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
- 5 октября 2022
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