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Гаджи Гаджиев объяснил, почему ему интересно следить за РПЛ

Гаджи Гаджиев объяснил, почему ему интересно следить за РПЛ
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев признался, что с интересом смотрит за борьбой в РПЛ.

«Если оценивать РПЛ по качественным характеристикам и исполнительскому мастерству отдельных футболистов, то, думаю, уровень чемпионата определённо упал. Но если говорить про накал, самоотдачу и динамику, то всё в порядке. Чемпионат России стал даже интереснее — эмоциональная составляющая стала выше, чем была раньше.

Мне кажется, что уровень физической готовности футболистов стал чуть выше. Почему? Когда футболисту не хватает мастерства, его надо чем-то компенсировать и он начинает больше работать: например, быстрее бегать. В этом плане, как мне показалось, мы стали чуть лучше», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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