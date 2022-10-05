Гаджи Гаджиев объяснил, почему ему интересно следить за РПЛ

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев признался, что с интересом смотрит за борьбой в РПЛ.
«Если оценивать РПЛ по качественным характеристикам и исполнительскому мастерству отдельных футболистов, то, думаю, уровень чемпионата определённо упал. Но если говорить про накал, самоотдачу и динамику, то всё в порядке. Чемпионат России стал даже интереснее — эмоциональная составляющая стала выше, чем была раньше.
Мне кажется, что уровень физической готовности футболистов стал чуть выше. Почему? Когда футболисту не хватает мастерства, его надо чем-то компенсировать и он начинает больше работать: например, быстрее бегать. В этом плане, как мне показалось, мы стали чуть лучше», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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