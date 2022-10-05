Баженов: в РПЛ не могут навязать борьбу «Зениту». Игры за 2-5-е места будут интереснее

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов высказался об отсутствии конкуренции у «Зенита» в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Никто не может навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Пока вообще не вижу конкурентов. В отдельном матче команда Семака может проиграть, но если говорить о результате на дистанции — нет. Даже сейчас можно посмотреть, как они идут: забили на 10 голов больше, чем команда со второго места, пропустили в два с половиной раза меньше. Игры за 2-5-е места будут интереснее», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 29 очков по итогам 11 встреч. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с воронежским «Факелом».