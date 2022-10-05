Баженов: в РПЛ не могут навязать борьбу «Зениту». Игры за 2-5-е места будут интереснее

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов высказался об отсутствии конкуренции у «Зенита» в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
«Никто не может навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Пока вообще не вижу конкурентов. В отдельном матче команда Семака может проиграть, но если говорить о результате на дистанции — нет. Даже сейчас можно посмотреть, как они идут: забили на 10 голов больше, чем команда со второго места, пропустили в два с половиной раза меньше. Игры за 2-5-е места будут интереснее», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 29 очков по итогам 11 встреч. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с воронежским «Факелом».
- 6 октября 2022
-
00:09
- 5 октября 2022
-
23:58
-
23:55
-
23:54
-
23:54
-
23:51
-
23:50
-
23:40
-
23:31
-
23:24
-
23:17
-
23:15
-
23:13
-
23:09
-
22:55
-
22:46
-
22:42
-
22:39
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:17
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
21:50
-
21:45
-
21:44
-
21:41
-
21:35
-
21:24
-
21:14
-
21:05
-
21:01
-
20:54