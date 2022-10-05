Месси сравнялся с Роналду по забитым голам из-за пределов штрафной в Лиге чемпионов

В первом тайме матча третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «ПСЖ» нападающий парижан Лионель Месси забил гол из-за пределов штрафной площади. Этот мяч стал для аргентинца 22-м, забитым из-за пределов штрафной, за всё время выступлений форварда в Лиге чемпионов. Об этом сообщает аккаунт Messi vs Ronaldo в своей социальной сети.

По подсчётам источника, Месси сравнялся с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству забитых мячей ударами из-за пределов с штрафной в самом престижном еврокубке.

«ПСЖ» лидирует в своей группе. Парижане набрали в двух матчах шесть очков. Столько же баллов у «Бенфики», но португальский клуб уступает по дополнительным показателям.



Также в этой группе выступают «Маккаби» из Израиля и итальянский «Ювентус».