Грилиш — о Холанде: никогда не видел ничего подобного

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о результативности партнёра по команде Эрлинга Холанда. В матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Копенгагеном» Холанд оформил дубль. Встреча команд закончилась со счётом 5:0. Норвежец был заменён уже после первого тайма.



«Его результативность невероятна. Я никогда не видел ничего подобного. Он всегда находится в нужном месте. Когда я отходил назад, мне сказал вратарь: «Он не человек». Надеюсь, что с ним мы сможем выиграть ещё больше трофеев», — сказал Грилиш в эфире BBC.

В этом сезоне английской Премьер-лиги норвежский нападающий забил уже 18 голов за восемь проведённых встреч. В минувшие выходные нападающий забил три мяча в игре с «Манчестер Юнайтед», благодаря чему сравнялся по количеству хет-триков с Криштиану Роналду, проведя на 224 матча меньше португальца.