Василий Уткин — о Хаби Алонсо в «Байере»: а ведь могли и Циннбауэра подождать, правда?

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о назначении Хаби Алонсо главным тренером леверкузенского «Байера».
«Впервые реально захотелось (а не потому что надо) последить за Бундеслигой. Алонсо — один из моих любимых футболистов, а теперь он принял Леверкузен. Читал, что он считается перспективным тренером, но этим исчерпывается то, что я о нём в новом качестве знаю. Но всегда был уверен, что тренировать после карьеры ему захочется. Теперь можно и последить за этим.
А ведь мог «Байер» и Циннбауэра подождать, правда? Скоро ведь уже… А тут берут испанца какого-то и даже баска… Donnerwetter, неужели тренерский немецкий профсоюз не выступил с таким заявлением?!» – написал Уткин в своём телеграм-канале.
Вечером 5 октября «Байер» на официальном сайте объявил о назначении Хаби Алонсо. Он подписал контракт до 2024 года и заменит на этой должности швейцарца Херардо Сеоане.
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