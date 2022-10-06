Гвардиола: после 6:3 с «Юнайтед» мы были достаточно скромны, чтобы уважать «Копенгаген»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о разгромной победе над «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионов в контексте предыдущей игры команды в Премьер-лиге.
«В чём секрет этой победы? После матча с «Юнайтед», который мы выиграли 6:3, мы были достаточно скромны, чтобы уважать соперника. Это рабочая этика. И сегодня вечером мы видим причины, по которым последние годы являются успешными для «Манчестер Сити».
Вчера мы тренировались 20 минут, и все были сосредоточены и внимательны. Вот почему в этом и предыдущем сезонах мы на таком уровне с разными игроками. Вот это – самый лучший трофей, который мы можем получить. Помимо Премьер-лиги, Лиги чемпионов… Кроме всего. Это – лучшее! Даже если не брать во внимание результат, мы играли великолепно», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.
- 6 октября 2022
-
04:32
-
04:12
-
04:10
-
03:58
-
03:58
-
03:51
-
03:33
-
03:23
-
03:15
-
03:10
-
02:55
-
02:48
-
02:35
-
02:31
-
02:20
-
02:10
-
01:54
-
01:47
-
01:40
-
01:15
-
00:59
-
00:51
-
00:49
-
00:44
-
00:35
-
00:35
-
00:09
- 5 октября 2022
-
23:58
-
23:55
-
23:54
-
23:54
-
23:51
-
23:50
-
23:40
-
23:31