Гвардиола: после 6:3 с «Юнайтед» мы были достаточно скромны, чтобы уважать «Копенгаген»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о разгромной победе над «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионов в контексте предыдущей игры команды в Премьер-лиге.



«В чём секрет этой победы? После матча с «Юнайтед», который мы выиграли 6:3, мы были достаточно скромны, чтобы уважать соперника. Это рабочая этика. И сегодня вечером мы видим причины, по которым последние годы являются успешными для «Манчестер Сити».



Вчера мы тренировались 20 минут, и все были сосредоточены и внимательны. Вот почему в этом и предыдущем сезонах мы на таком уровне с разными игроками. Вот это – самый лучший трофей, который мы можем получить. Помимо Премьер-лиги, Лиги чемпионов… Кроме всего. Это – лучшее! Даже если не брать во внимание результат, мы играли великолепно», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.