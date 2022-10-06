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В «Урале» прокомментировали восстановление Эрика Бикфалви

В «Урале» прокомментировали восстановление Эрика Бикфалви
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о восстановлении румынского нападающего команды Эрика Бикфалви.

«Пока он не восстановился, как только это произойдёт, мы напишем», – приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Также источник сообщает, что, по их данным, на поле румын не выйдет в ближайшем матче клуба из Екатеринбурга с подмосковными «Химками».

Ранее сообщалось, что Бикфалви, повредивший в самом начале матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2) мышцу правой голени, проведёт на больничном около двух недель.

1 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между местным клубом «Локомотив» и «Уралом» из Екатеринбурга. Гости одержали победу со счётом 4:2.

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