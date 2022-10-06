Геннадий Орлов считает, что ещё рано говорить о чемпионстве «Зенита»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что ещё рано говорить о чемпионстве «Зенита».



«О том, что «Зенит» чемпион, говорить ещё рано. У него тоже могут быть потери в виде травм и дисквалификации. Что такое отрыв в шесть очков? Это всего два матча. Два раза сыграл вничью — и уже расстояние до второго места сокращается. Про поражение вообще не говорю. Всё будет решаться весной. Поэтому — рано.



Особенно рано об этом думать «Зениту», который может вот так 0:3 проиграть «Спартаку». Он ведь сам показал, что не боги горшки обжигают», – приводит слова Орлова Sport24.

На данный момент в РПЛ лидирует «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга набрала 29 очков. На втором месте расположился ЦСКА с 26 очками. Третью строчку занял «Ростов» с 22 баллами.