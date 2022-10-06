Кристоф Галтье объяснил, почему заменил Лионеля Месси в матче с «Бенфикой»
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье объяснил, почему заменил нападающего Лионеля Месси в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:1).
«Ему пришлось делать много рывков и ускорений, Лионель устал. Он был заменён, потому что почувствовал усталость, а свежий футболист на тот момент был готов намного лучше», — цитирует Галтье пресс-служба УЕФА.
Напомним, в первом тайме матча третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «ПСЖ» нападающий парижан Лионель Месси забил гол. «Бенфика» стала 40-м клубом, которому аргентинец забил в Лиге чемпионов. Таким образом, форвард установил новый рекорд. Для сравнения: нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду огорчал вратарей 38 команд в самом престижном еврокубке.
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