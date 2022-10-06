Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристоф Галтье объяснил, почему заменил Лионеля Месси в матче с «Бенфикой»

Кристоф Галтье объяснил, почему заменил Лионеля Месси в матче с «Бенфикой»
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье объяснил, почему заменил нападающего Лионеля Месси в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:1).

«Ему пришлось делать много рывков и ускорений, Лионель устал. Он был заменён, потому что почувствовал усталость, а свежий футболист на тот момент был готов намного лучше», — цитирует Галтье пресс-служба УЕФА.

Напомним, в первом тайме матча третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «ПСЖ» нападающий парижан Лионель Месси забил гол. «Бенфика» стала 40-м клубом, которому аргентинец забил в Лиге чемпионов. Таким образом, форвард установил новый рекорд. Для сравнения: нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду огорчал вратарей 38 команд в самом престижном еврокубке.

Новость по теме
Месси забил 40 командам в Лиге чемпионов, на счету Роналду 38 клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022