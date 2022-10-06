Месси забил 40 командам в Лиге чемпионов, на счету Роналду 38 клубов

В первом тайме матча третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «ПСЖ» нападающий парижан Лионель Месси забил гол. «Бенфика» стала 40-м клубом, которому аргентинец забил в Лиге чемпионов. Таким образом, форвард установил новый рекорд. Для сравнения, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду огорчал вратарей 38-и команд в самом престижном еврокубке.

Мяч в ворота «орлов» стал для аргентинца 22-м, забитым из-за пределов штрафной, за всё время выступлений форварда в Лиге чемпионов. Месси сравнялся с Роналду по количеству забитых мячей ударами из-за пределов с штрафной в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне «Красные дьяволы» выступают в Лиге Европы, а парижане в Лиге чемпионов.