Месси забил 40 командам в Лиге чемпионов, на счету Роналду 38 клубов
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В первом тайме матча третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «ПСЖ» нападающий парижан Лионель Месси забил гол. «Бенфика» стала 40-м клубом, которому аргентинец забил в Лиге чемпионов. Таким образом, форвард установил новый рекорд. Для сравнения, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду огорчал вратарей 38-и команд в самом престижном еврокубке.
Мяч в ворота «орлов» стал для аргентинца 22-м, забитым из-за пределов штрафной, за всё время выступлений форварда в Лиге чемпионов. Месси сравнялся с Роналду по количеству забитых мячей ударами из-за пределов с штрафной в Лиге чемпионов.
В текущем сезоне «Красные дьяволы» выступают в Лиге Европы, а парижане в Лиге чемпионов.
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