Основной защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии рискует пропустить ЧМ-2022
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник клуба Кайл Уолкер рискует пропустить чемпионат мира 2022 года из-за травмы.
«У него повреждение верхней части тела, он будет отсутствовать какое-то время. Я не знаю сколько. Больше ничего не могу сказать. Нужно поговорить с врачами. Надеюсь, он успеет вернуться к чемпионату мира, как и Калвин Филлипс. Знаю, насколько важен этот турнир для игроков, но сейчас я не назову точных данных», — приводит слова Гвардиолы BBC.
В текущем сезоне 32-летний Уолкер провёл восемь матчей во всех турнирах (0 — в Лиге чемпионов).
Напомним, сборная Англии на групповом этапе чемпионата мира 2022 года сыграет в группе В с командами США, Ирана и Уэльса.
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