«Я не могу назвать его человеком». Девушка футболиста «Балтики» сообщила об избиении

Кристина Куддус, девушка нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани, сообщила об избиении со стороны футболиста.



«Я не могу назвать его человеком, он неоднократно избивал меня, но сейчас это перешло все границы. Я больше не буду молчать и терпеть.



Он сломал мне нос. Намеренно. Я вернулась после операции, у меня был гипс — и он снова травмировал мне его. Вдавливал рукой со всей силы всем весом, стоя надо мной, также с ноги бил со всей силы по другим частям тела. На бедре огромная гематома, душил меня, угрожал, что задушит. Скажите, разве это достойно быть членом команды, разве это не позор для спортсмена?!



Руководство клуба пытается прикрыть его, чтобы не вызвать общественный резонанс, разве так должны адекватные люди реагировать на произошедшее?!



После того как я вернулась из больницы в общую квартиру (он писал мне, что я могу спокойно вернуться и поговорить, что в квартире общая собака, которую надо везти в клинику), произошло второе нападение! Он снова ударил мне по носу, снова пошло кровотечение. Я успела вызвать полицию, после чего пыталась снять видео и написать друзьям о произошедшем. Чтобы я ничего не успела никому рассказать, в том числе в соцсетях, он разбил мне телефон в тотал!



Я в чужом городе совершенно осталась без связи, мне даже некому было позвонить. Не было ни одного контакта, всё осталось в телефоне!



Я была не только его девушкой, ещё агентом и личным тренером, которая полностью отвечала за его план питания, тренировочный план параллельно тренировкам «Балтики».



Когда вопрос стоял о выборе клуба между сербским командой и «Балтикой», я настояла, чтобы мы в итоге выбрали «Балтику».



Он пытается перед всеми там выставить меня неадекватной дурой, рассказывает всем сказки, что он «случайно». Разве девушка, которая в отношениях с ним и полностью занимается его жизнью и карьерой, будет дважды вызывать наряд полиции, писать заявления и снимать побои, если он «случайно» задел меня? И гематома у меня на всё бедро тоже, наверное, «случайно»? «Случайно» с мячом перепутал… ну разве это не абсурд?



У меня есть скрины переписки с пресс-атташе «Балтики» Александром Строком. Он сообщил, что будут приняты меры и его накажут. И ничего абсолютно! Более того, удаляют комментарии из групп, запрещают в команде обсуждать ситуацию. Я прошу, помогите мне добиться справедливости!» — приводит слова Куддус телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

22-летний Гогричиани — воспитанник ЦСКА, в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром ивановского «Текстильщика». Летом 2022 года он подписал долгосрочный контракт с «Балтикой».