Тренер «Тоттенхэма» по физподготовке скончался от лейкемии

Тренер «Тоттенхэма» по физподготовке Джампьеро Вентроне скончался в возрасте 62 лет, сообщает пресс-служба клуба. У итальянского специалиста была острая форма лейкемии. Он скончался у себя на родине в Неаполе.



Джампьеро Вентроне работал в «Ювентусе» с 1994 по 1999 год и с 2001 по 2004 год. Кроме того, Вентроне трудился в «Катании», «Цзянсу Сунини» и «Гуанчжоу». С октября 2021 года он входил в тренерский штаб Антонио Конте в «Тоттенхэме».



Напомним, 4 октября состоялся матч в рамках третьего группового этапа Лиги чемпионов между «Айнтрахтом» и «Тоттенхэмом». Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк». Команды голов не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0. После трёх туров в квартете D лидирует лиссабонский «Спортинг». Команда Рубена Аморима набрала шесть очков. Подопечные Антонио Конте располагаются на второй строчке. «Шпоры» набрали четыре очка в турнире.

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