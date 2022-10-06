Тренер «Тоттенхэма» по физподготовке скончался от лейкемии

Тренер «Тоттенхэма» по физподготовке Джампьеро Вентроне скончался в возрасте 62 лет, сообщает пресс-служба клуба. У итальянского специалиста была острая форма лейкемии. Он скончался у себя на родине в Неаполе.
Джампьеро Вентроне работал в «Ювентусе» с 1994 по 1999 год и с 2001 по 2004 год. Кроме того, Вентроне трудился в «Катании», «Цзянсу Сунини» и «Гуанчжоу». С октября 2021 года он входил в тренерский штаб Антонио Конте в «Тоттенхэме».
Напомним, 4 октября состоялся матч в рамках третьего группового этапа Лиги чемпионов между «Айнтрахтом» и «Тоттенхэмом». Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк». Команды голов не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0. После трёх туров в квартете D лидирует лиссабонский «Спортинг». Команда Рубена Аморима набрала шесть очков. Подопечные Антонио Конте располагаются на второй строчке. «Шпоры» набрали четыре очка в турнире.
- 6 октября 2022
-
13:56
-
13:48
-
13:37
-
13:32
-
13:29
-
13:21
-
13:16
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:57
-
12:41
-
12:40
-
12:33
-
12:20
-
12:19
-
12:13
-
12:00
-
11:43
-
11:37
-
11:34
-
11:27
-
11:21
-
11:05
-
10:57
-
10:47
-
10:42
-
10:36
-
10:29
-
10:25
-
09:59
-
09:58
-
09:58
-
09:51
-
09:42