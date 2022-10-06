Вчера, 5 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Миланом». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

Видеообзор разгромной победы «Челси» над «Миланом» в матче Лиги чемпионов:

Лондонцы вышли вперёд на 24-й минуте благодаря голу французского защитника Уэсли Фофана после передачи хавбека Рубена Лофтус-Чика. На 56-й минуте «Челси» укрепил своё преимущество благодаря голу нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, ассистировал ему защитник Рис Джеймс. Через пять минут уже сам Джеймс сумел довести счёт матча до разгромного после передачи английского вингера Рахима Стерлинга. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу хозяев.