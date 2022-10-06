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Холанд забил 1% голов «Манчестер Сити» от общего числа за всю историю в АПЛ и ЛЧ

Холанд забил 1% голов «Манчестер Сити» от общего числа за всю историю в АПЛ и ЛЧ
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил один процент голов от общего числа мячей команды в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов за всё время.

Такую статистику в своих соцсетях приводит аналитик Opta Данкан Александр. Отмечается, что в АПЛ «Ман Сити» забил 1687 голов, в Лиге чемпионов — 217. На счету Холанда 19 забитых мячей. В текущем сезоне норвежец провёл три матча в Лиге чемпионов, забив пять мячей. В чемпионате Англии на счету норвежца 14 голов и три голевых паса в восьми встречах.

Напомним, ранее Холанд выступал за «Брюне», «Мольде», «Зальцбург» и дортмундскую «Боруссию». «Манчестер Сити» приобрёл норвежца летом 2022 года за € 75 млн, прописанные в контракте игрока с немецким клубом в качестве отступных.

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