Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК отменил красную карточку защитника «Локомотива» Ненахова

КДК отменил красную карточку защитника «Локомотива» Ненахова
Комментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку защитника «Локомотива» Максима Ненахова, полученную в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом» (2:4), информирует пресс-служба железнодорожников в клубном телеграм-канале.

Напомним, Ненахов получил красную карточку на 13-й минуте игры с «Уралом». Судья принял решение удалить футболиста «Локомотива» после просмотра VAR.

Таким образом, Максим Ненахов сможет принять участие в ближайшем матче «Локомотива» в чемпионате России. В рамках 12-го тура РПЛ железнодорожники встретятся с «Сочи». Игра состоится в субботу, 8 октября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Страшный позор «Локомотива»! Это было так плохо, что даже два гола в концовке не помогли Страшный позор «Локомотива»! Это было так плохо, что даже два гола в концовке не помогли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022