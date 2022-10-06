КДК отменил красную карточку защитника «Локомотива» Ненахова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку защитника «Локомотива» Максима Ненахова, полученную в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом» (2:4), информирует пресс-служба железнодорожников в клубном телеграм-канале.

Напомним, Ненахов получил красную карточку на 13-й минуте игры с «Уралом». Судья принял решение удалить футболиста «Локомотива» после просмотра VAR.

Таким образом, Максим Ненахов сможет принять участие в ближайшем матче «Локомотива» в чемпионате России. В рамках 12-го тура РПЛ железнодорожники встретятся с «Сочи». Игра состоится в субботу, 8 октября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.