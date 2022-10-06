«Барселона» завершила прошлый сезон с прибылью € 98 млн из-за активации финансового рычага

Руководство «Барселоны» отчиталось о финансовых результатах сезона-2021/2022 на ассамблее членов клуба, сообщает Sport.es.



Отмечается, что каталонцы завершили финансовый год с прибылью. «Барса» заложила в бюджет на прошлый сезон доходы в размере € 765 млн и расходы на € 784 млн. В итоге фактический доход каталонцев в 2021/2022 финансовом году составил € 750 млн, а расходы – € 856 млн.



€ 267 млн «Барселоне» принесла активация первого финансового рычага — продажа 10% телевизионных прав на следующие 25 лет американской компании Sixth Street. В итоге чистая прибыль каталонцев за прошедший финансовый год составила € 98 млн.



Также «Барса» сумела сократить зарплатный фонд — с € 617 млн в сезоне-2020/2021 до € 518 млн в 2021/2022-м.

Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Мальоркой»:

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