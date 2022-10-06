«Барселона» завершила прошлый сезон с прибылью € 98 млн из-за активации финансового рычага

Руководство «Барселоны» отчиталось о финансовых результатах сезона-2021/2022 на ассамблее членов клуба, сообщает Sport.es.
Отмечается, что каталонцы завершили финансовый год с прибылью. «Барса» заложила в бюджет на прошлый сезон доходы в размере € 765 млн и расходы на € 784 млн. В итоге фактический доход каталонцев в 2021/2022 финансовом году составил € 750 млн, а расходы – € 856 млн.
€ 267 млн «Барселоне» принесла активация первого финансового рычага — продажа 10% телевизионных прав на следующие 25 лет американской компании Sixth Street. В итоге чистая прибыль каталонцев за прошедший финансовый год составила € 98 млн.
Также «Барса» сумела сократить зарплатный фонд — с € 617 млн в сезоне-2020/2021 до € 518 млн в 2021/2022-м.
Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Мальоркой»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 6 октября 2022
-
15:18
-
15:12
-
15:09
-
14:57
-
14:46
-
14:37
-
14:31
-
14:10
-
14:09
-
14:06
-
13:56
-
13:48
-
13:37
-
13:32
-
13:29
-
13:21
-
13:16
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:57
-
12:41
-
12:40
-
12:33
-
12:20
-
12:19
-
12:13
-
12:00
-
11:43
-
11:37
-
11:34
-
11:27
-
11:21
-
11:05
-
10:57